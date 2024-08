Schützenfest in Holzbüttgen Wilfried Schmitz ist neuer König in Holzbüttgen

Zwei Bewerber sind während des Frühschoppens am Schützenfest-Montag in Holzbüttgen an die Vogelstange gegangen, um den neuen König der St.-Sebastianus-Bruderschaft zu ermitteln. Nach einem spannenden Wettbewerb, bei dem der Vogel schon eine ganze Weile wackelte, setzte sich am Ende mit dem 42. Schuss Wilfried Schmitz vom Jägerzug „Fidele Jonge“ gegen Michael Töller durch. An seiner Seite wird im kommenden Jahr Königin Anneliese regieren.