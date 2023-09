Stadtrat in Kaarst Wie geht es mit der Stadtparkbrücke weiter?

Der Bau- und Planungsausschuss hatte in seiner Sitzung am 29. März das Bauprogramm für die Stadtparkseebrücke beschlossen. Für die Realisierung werden 230.000 Euro benötigt. An den Kosten hatte es von allen Seiten Kritik gehagelt, einige Bürger und Politiker spotteten sogar darüber. „Bei dem Preis kommen wir bei Mario Barth in die Sendung“, hatte ein User unter einen Facebook-Post eines NGZ-Artikels zum Thema Stadtparkbrücke geschrieben. Der Comedian geht in seiner TV-Sendung „Mario Barth deckt auf!“ absurden Fälle von Steuerverschwendung auf den Grund.