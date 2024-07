Ukrainisch-palästinensisches Paar in Kaarst „Wir beten jede Stunde, dass unsere Familie überlebt“

So hatte sich das Ehepaar Boiko und Abed ihr Leben nicht vorgestellt. Denn die gemeinsame Zeit der Ukrainerin und ihres Partners aus Palästina ist geprägt von Schicksalsschlägen. Doch von Anfang an: Hanna Boiko und ihr Mann Salah Abed haben sich in einer Universität in der Ukraine kennen und lieben gelernt. „Ich komme ursprünglich aus Palästina und bin in die Ukraine gegangen, um dort Medizin zu studieren. Dort habe ich meine Frau Hanna kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick“, verrät Salah Abed. Sie heirateten und bekamen ihren ersten Sohn in der Ukraine. Im März 2022 traf das junge Ehepaar dann der erste Schicksalsschlag mit dem Bombardement von Russland auf die Ukraine.