Brauchtum in Büttgen : Vom Gastschützen zum Schützenkönig

Büttgen Lars Witte war der einzige Bewerber beim Königsschießen der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen. Dabei ist der 25-Jährige erst ab Montag mitmarschiert – als Gastschütze. Die Geschichte eines spontanen Vogelschusses.

Am Schützenfestsonntag war Lars Witte noch in Sachen Radsport unterwegs. Als Abteilungsleiter Radsport des VfR Büttgen und sportlicher Leiter verbringt er viele Wochenenden in Radsporthallen, oftmals im Osten Deutschlands. So auch am letzten Juni-Wochenende. Doch am Montag tauschte er den Trainingsanzug mit einer Uniform und lief als Gast beim Schützenzug „Les Pedaleurs“ mit. Dieser ist – wie der Name schon sagt – aus der Radsportabteilung des VfR Büttgen hervorgegangen. Eigentlich sollte Witte schon längst mitlaufen, denn sein guter Freund Friedhelm Kirchhartz bearbeitet ihn seit Jahren. Doch aufgrund seiner Tätigkeiten im Radsport und der Corona-Pandemie hat es bislang nie geklappt. Bis zu jenem Montag. Bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Toskana“ sprachen die Zugmitglieder über das 30-jährige Bestehen, welches im nächsten Jahr ansteht und was sie dazu machen könnten. „Dann kam die Idee auf, dass einer von uns am Dienstag auf den Vogel schießt“, erinnert sich der neue König. Als sich aber niemand freiwillig meldete, erklärte Witte, dass er sich das durchaus vorstellen könnte. Darauf nagelten die Zugmitglieder Witte fest. Er unterschrieb noch am Montag einen Mitgliedsantrag bei der Bruderschaft und saß einen Tag später beim Vogelschießen als einziger Bewerber auf dem Holzstuhl.