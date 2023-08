Überraschung für Kaarster Schüler Westenergie stattet Erstklässler mit Trinkflaschen aus

Nach dem Start des neuen Schuljahres dürfen sich die Erstklässler in Kaarst über Trinkflaschen von Westenergie freuen. Rund 410 Trinkflaschen verteilte das Energieunternehmen in diesem Jahr an die Kaarster Kinder. Westenergie-Kommunalmanager Frithjof Gerstner, Bürgermeisterin Ursula Baum und Schulleiter Josef Oppermann übergaben die Trinkflaschen in der Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite.