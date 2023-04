Kaarster Stadtbild Drei neue Klimabäume für Grünstreifen

Vor rund fünf Jahren hatte Sarah Hübner ein Haus in dem Bereich, wo die Bäume stehen, erworben und sich gleich um die Patenschaft bemüht. „Vielen Dank an die Stadt Kaarst und Westenergie, dass es jetzt umgesetzt wurde. Das ist eine tolle Sache“, so Hübner. Im Vorfeld standen an dem Standort Birken, die eingetrocknet waren. Frithjof Gerstner forderte Bürgermeisterin Ursula Baum auf, die Werbetrommel für weitere Standorte in Kaarst zu rühren. „Ich glaube, es ist mit den Klimabäumen ein schönerer Grünstreifen“, sagte Baum.