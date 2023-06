Literaturkreis in Büttgen „Westbesuch“ weckt Erinnerungen an persönliche DDR-Erlebnisse

Diesmal Mal wurde das Werk „Westbesuch“ von Jutta Voigt (2009) der Ausgangspunkt für eine intensive Diskussion. Die aus der ehemaligen DDR stammende Schriftstellerin beschreibt in ihrem Buch mit dem Untertitel „Vom Leben in den Zeiten der Sehnsucht“ einzelne erlebte Geschichten der Vorwende- und Wendezeit zum Thema Alltagskultur. Regina Krause gab zunächst einen kurzen biografischen Überblick über das Leben der Autorin: Sie wurde 1941 in Ost-Berlin geboren und war nach ihrem Studium der Philosophie als Redakteurin diverser Zeitschriften in der früheren DDR tätig. Nach der Wiedervereinigung arbeitete sie als Kolumnistin für „Die Zeit“ und wechselte auch ins Autorenfach. Krause stellte einige Rezensionen zum „Westbesuch“ vor und fragte dann die Bücherfreunde nach ihrem Leseeindruck. Es ist übrigens keine Voraussetzung, das gesamte Buch gelesen zu haben, „quer lesen“ genügt.