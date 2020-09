Kaarster Fluglärmgegner spricht vor Verkehrsministerium : „Die Flughäfen haben keinen Plan B“

Kaarst Der Kaarster Fluglärmgegner Werner Kindsmüller hat jetzt vor dem Verkehrsausschuss zum geplanten Luftverkehrskonzept gesprochen – dabei spielten auch die Corona-Auswirkungen eine Rolle.

„Das deckt sich mit meiner Meinung“, sagt Kindsmüller. Mehr noch: „Ich gehe davon aus, dass sie nie wieder die Werte von 2019 erreicht werden.“ Durch die Corona-Pandemie hätten viele Unternehmen ihre innerdeutschen Geschäftsreisen gestrichen und die Treffen digital per Videokonferenz veranstaltet. Kindsmüller glaubt, dass diese Art der Kommunikation auch nach der Krise weitergehen wird. „Die Branche wird in den kommenden Jahren einen Sinkflug vor sich haben. Wir erwarten, dass das Land diesen politisch begleitet“, sagt Kindsmüller. Ziel müsse es sein, die Kurzstreckenflüge unter 600 Kilometern auf die Deutsche Bahn zu verlagern und so CO 2 - und Lärmemissionen zu sparen – auch, wenn das einen kleinen zeitlichen Mehraufwand bedeutet. Auch die Wochenende-Kurztripps nach Mallorca oder andere beliebte Ziele in Europa werden nach Meinung des Fluglärmgegners in den kommenden Jahren weniger werden. „Die Angst fliegt dabei immer mit“, sagt Kindsmüller. Thomas Schnalke, Geschäftsführer des Flughafens Düsseldorf, sieht das naturgemäß ein bisschen anders. Er gibt zwar zu, dass die Flugbranche derzeit eine schwierige Situation durchmache, glaubt aber dennoch an ein erneutes Wachstum in den kommenden Jahren. Die Zeit will er mit Subventionen überbrücken, der Flughafen Düsseldorf habe derzeit monatliche Zusatzkosten von rund zehn Millionen Euro.