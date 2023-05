Ankündigung vom Flughafen Düsseldorf „Kaarster gegen Fluglärm“ jubelt über Teilerfolg

Als Werner Kindsmüller am vergangenen Freitag die Nachricht erhielt, dass der Flughafen Düsseldorf den bisherigen Antrag auf Erhöhung seiner Kapazitäten von 45 auf 60 Flugbewegungen pro Stunde fallen lässt, öffnete der Vorsitzende des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“ erst einmal eine Flasche Rotwein. „Heute wird gefeiert. Unser achtjähriger Kampf war erfolgreich“, postete er bei Facebook. Am Wochenende erhielt Kindsmüller Glückwünsche aus ganz Deutschland. „Uns haben viele E-Mails und SMS erreicht“, erklärte er am Montag gegenüber unserer Redaktion. Am kommenden Freitag feiert er dann noch einmal gebührend gemeinsam mit den anderen Vereinsmitgliedern.