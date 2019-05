Interview mit Werner Kindsmüller : „Irrsinn der Billig-Tickets muss aufhören“

Werner Kindsmüller in seinem Garten. Foto: Dieter Staniek

Kaarst 2014 gründete Werner Kindsmüller den Verein „Kaarster gegen Fluglärm“. Im Interview spricht er über seine Ziele.

Wann sind Sie zuletzt in den Urlaub geflogen?

Kindsmüller In diesem Fall wollte man einen möglichst effizienten Landeanflug haben. Das Problem besteht seit 2005.

Politische Erfahrung Als Leiter der Europaabteilung in der Staatskanzlei Schleswig-Holstein arbeitete er 1996 bis 2001 eng mit der damaligen SPD-Ministerpräsidentin Heide Simonis zusammen.

Arbeit Werner Kindsmüller arbeitet einen Tag in der Woche für den Verein.

Kindsmüller Es gab 2014 eine Bürgerversammlung im Bebop, auf der der Flughafen seine Pläne zur Erweiterung vorgestellt hat. Was mich und andere aufgebracht hat, war die Arroganz der Macht. Ich und einige andere haben dann gesagt, das geht so nicht, das lassen wir uns nicht gefallen. Daraufhin haben wir einen öffentlichen Aufruf gemacht, es gab ein paar Treffen, auf denen die Ziele ausgelotet wurden. Wir waren uns einig, wir müssen politisch was versuchen. Wir können mit guten Argumenten auf die Landesregierung einwirken.