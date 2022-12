Rückzug als Leiter von „Kaarster for Future“ Kindsmüller forciert Kampf gegen Fluglärm

Und: „Wir haben nun zwei tolle Frauen an der Spitze der Klimainitiative, die schon länger dabei sind und bei denen ich kein schlechtes Gewissen habe“, sagt er weiter. Oftmals sei das Problem, dass niemand die Aufgabe weiterführen will, wenn eine Führungsperson aufhören möchte. Das sei in dem Fall der Initiative „Kaarster for Future“ anders gewesen – „zum Glück“, wie Kindsmüller sagt. Ganz zurückziehen aus der Initiative will er sich aber nicht. „Ich werde mich auch weiterhin für den Klimaschutz in der Stadt einsetzen, will aber nicht mehr die Gesamtverantwortung tragen.“ Kindsmüller wolle künftig aus dem Hintergrund arbeiten. „Es muss alles am Laufen gehalten werden, die Mitglieder brauchen Infos, man muss Newsletter schreiben. Das war schon sehr viel Arbeit“, gesteht er.