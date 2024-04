Bundesvereinigung gegen Fluglärm Kindsmüller kündigt nach Wahl zum Präsidenten „Aufräumarbeiten“ an

Seinen Posten als Vorsitzender des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“ will er vorerst weiter ausüben. „Wir werden diese Woche im Vorstand darüber sprechen. Ich werde es weitermachen, aber irgendwann muss es in jüngere Hände übergeben werden“, sagt er. Seine größte Aufgabe als neuer Präsident sei es aber, wieder Ruhe in den Verband zu bringen. „Wir müssen ein paar Aufräumarbeiten machen und den Laden wieder aufs Gleis zu bringen“, so Kindsmüller. In einem halben Jahr soll eine weitere Mitgliederversammlung stattfinden, auf der eine erste Bilanz gezogen werden soll.