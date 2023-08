Ausstellungseröffnung in Büttgen Rolf Jahns Werke versprühen Heiterkeit

„Ich war immer etwas anders als die anderem im Kunststudium, das fanden die Professoren interessant“, erzählt der Künstler. Und an diesem Anderssein hat sich bis heute nichts geändert. Wer Raldysmus sehen möchte, sollte bis zum 10. September in die Städtischen Galerie nach Büttgen kommen. Das Betreten des großen Ausstellungsraums, der erste Eindruck ist durchaus beeindruckend. Rolf Jahn liebt Farben und zum Malerischen gesellt sich bei ihm das Zeichnerische. Jahn, der vor dem Kunststudium eine Lehre zum Maler und Lackierer absolviert hatte, malt Bilder, die überwiegend ein hohes Maß an Heiterkeit verströmen. Dazu tragen neben den kräftigen Farben vor allem Motive bei, die an Vögel erinnern, an die sprichwörtlichen „bunten Vögel“. Bei den Zeichnungen reizten ihn die wilden, schnellen Linien, er taucht ein Stück weit ein ins Konkrete, ohne auch nur im Ansatz fotorealistisch zu malen. „Das kann jeder Fotoapparat besser als ich“, sagt der Künstler und entscheidet sich für einen Mittelweg, den er „freudige Farbräume“ nennt.