Gewerbegebiete in Kaarst : Regeln könnten gelockert werden, um mehr Unternehmen anzulocken

Kaarst Ein Grundstück wurde bereits verkauft, zwei andere könnten schon bald folgen. Bürgermeisterin Ursula Baum beantwortete Fragen zu den Gewerbegebieten in Kaarst. Dort gibt es auch Überlegungen, bestehende Regeln zu lockern. Das könnte Einzelhändler anlocken.

Die schwarz-grüne Koalition stellte noch einmal klar, dass sie von den Anforderungskriterien nicht abweichen wolle und fragte die Chefin der Wirtschaftsförderung explizit nach einer möglichen Ansiedlung von Einzelhändlern. „Wir haben einen sehr großen Kaufkraftabfluss aus Kaarst und müssen uns etwas einfallen lassen. Wir haben nirgendwo ein Gewerbegebiet, wo man einkaufen gehen kann. Es gibt noch nicht einmal einen Bäcker. Das ist nicht mehr das Gewerbegebiet von heute“, sagte Baum. Die Bebauungspläne würden Einzelhandel in diesen Gebieten zwar verbieten, allerdings würde Baum gerne eine große Drogeriekette in Kaarst haben, die in einem Gewerbegebiet liegt. „Nicht jeder fährt in die Innenstadt und geht zu dem dortigen Drogisten“, so Baum. Als Ziel nennt sie die Unternehmen, die international unterwegs sind. „Ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir mit den Exposés und den Möglichkeiten, die wir haben, gute Kunden finden.“ Baum forderte alle Fraktionen auf, ihr die Netzwerke zur Verfügung zu stellen, um „das beste für die Stadt Kaarst“ zu erreichen.