Erneuter Fund in Kaarst Bombe entschärft – alle Maßnahmen aufgehoben

Erst vor zwei Wochen war auf einem Feld in bei Sondierungen eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. In der ersten Mitteilung hatte die Stadt von einer doppelt so schweren Bombe gesprochen. Auf Wunsch der Deutschen Flugsicherung (DFS) musste die Entschärfung damals auf den Nachmittag gelegt werden. „Unser Kontrollzentrum in Langen bei Frankfurt, das für die Anflüge zuständig ist, hatte die Bitte geäußert, die Entschärfung etwas zu verschieben, um die Auswirkungen auf den Flugbetrieb so gering wie möglich zu halten“, hatte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung auf Anfrage mitgeteilt. Am Nachmittag hatte der Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes Entwarnung gegeben: der Blindgänger wurde ohne Zwischenfälle entschärft.