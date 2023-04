Sprengmeister gibt Entwarnung Weltkriegsbombe in Büttgen erfolgreich entschärft

Entwarnung in Büttgen: Der Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg auf einem Feld im Büttgener Westen ist erfolgreich entschärft worden. Um 15.20 Uhr gab der Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes Entwarnung. Mit Entschärfung der Bombe wurde alle Sperrungen an der L381 und den Feldwegen rund um die Fundstelle aufgehoben. Die Entschärfung hatte sich auf Grund einer Bitte der Deutschen Flugsicherung um rund zwei Stunden verzögert. Auf Nachfrage teilte die Flugsicherung mit: „Unser Kontrollzentrum in Langen bei Frankfurt, das für die Anflüge zuständig ist, hatte die Bitte geäußert die Entschärfung etwas zu verschieben, um die Auswirkungen auf den Flugbetrieb so gering wie möglich zu halten“. Nach der Entschärfung lief der Flugbetrieb nach Angaben der Deutschen Flugsicherung wieder normal. Zuvor war der Sperrbereich bereits reduziert worden, da der Blindgänger kleiner als ursprünglich angenommen war.