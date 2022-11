Evakuierung abgeschlossen – Straßen gesperrt : 500-Kilo-Bombe in Büttgen gefunden – Entschärfung steht kurz bevor

500-Kilo-Bombe in Büttgen gefunden – Entschärfung steht kurz bevor

Büttgen Im Büttgener Westen wurde am Montagmittag der Fund einer 500-Kilogramm-Bombe durch den Kampfmittelräumdienst bestätigt. Die Stadt hat bereits mit Evakuierungsmaßnahmen begonnen, Straßensperrungen werden eingerichtet – alle Infos zum Einsatz.

Ein Hubschrauber fliegt über den evakuierten Teil des Dorfes, um sicherzustellen, dass wirklich alle Anwohner den Gefahrenbereich verlassen haben. Der Zeitpunkt der Entschärfung soll durch einen Sirenenton angezeigt werden. Dieser Warnton signalisiert den Menschen im Sicherheitsbereich, dass Fenster und Türen zu schließen sind, die Häuser nicht mehr verlassen werden dürfen und man sich in den östlichen Bereich des Gebäudes zurückziehen soll. Nach erfolgter Entschärfung wird ein erneutes Sirenensignal die Entwarnung geben. Die S8 wird in Büttgen ab sofort nicht mehr halten, dies teilte die Stadt um 16:10 Uhr mit.

Seit 9 Uhr laufen die Sondierungen, am frühen Nachmittag stand fest: Auf einem Feld im Büttgener Westen liegt ein Sprengkörper. Und zwar ein ziemlich großer: Die Bombe ist nach Angaben der Stadt 500 Kilogramm schwer. Wann die Bombe entschärft wird, ist noch unbekannt. „Wenn wir grünes Licht geben, kann mit der Entschärfung begonnen werden“, erklärt Stadtsprecher Peter Böttner auf Nachfrage. Für eine genaue Uhrzeit sei es noch zu früh, es müsse erst einmal das betroffene Gebiet evakuiert werden.

Im inneren Radius leben rund 1000 Bürger. Die betroffenen Haushalte werden ab sofort durch städtische Mitarbeitende über die Notwendigkeit der Räumung des inneren Radius informiert. Für die Evakuierten steht am Sportforum Büttgen an der Olympiastraße eine Aufenthaltsmöglichkeit zur Verfügung. Im äußeren Radius leben weitere 1200 Personen.

In der Facebook-Gruppe „Du bist Büttger, wenn...“ ist der Bombenfund das große Thema. Die Jugendeinrichtung Pampauke kündigte an, aufgrund der Bombenentschärfung ihre Einrichtung am Montag geschlossen zu lassen.