Evakuierung verzögert sich : 500-Kilo-Bombe in Büttgen gefunden – Entschärfung noch am Abend

500-Kilo-Bombe in Büttgen gefunden – Entschärfung noch am Abend

Büttgen Im Büttgener Westen wurde am Montagmittag der Fund einer 500-Kilogramm-Bombe durch den Kampfmittelräumdienst bestätigt. Die Stadt hat bereits mit Evakuierungsmaßnahmen begonnen, Straßensperrungen werden eingerichtet – alle Infos zum Einsatz.

Die Evakuierung im gesperrten Bereich von Büttgen dauert noch an. Um 16:50 Uhr meldete die Stadt, dass die Evakuierung „voraussichtlich in einer Stunde abgeschlossen“ sein wird. Gleichzeitig veröffentlichte die Stadt eine „Klarstellung“: „Die Evakuierung im inneren Radius ist eine Zwangsmaßnahme. Eine Diskussion der betroffenen Anwohner mit der Polizei oder dem Ordnungsamt an der Haustür führt zu nichts und hält den Ablauf nur unnötig auf.“ Die Menschen im Evakuierungsbereich wurden aufgefordert, den Anweisungen der Ordnungsbehörden zu folgen.