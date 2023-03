Veranstaltung in Kaarst Weltgebetstag wird erstmals gemeinsam gefeiert

In Kaarst wird der Weltgebetstag erstmals gemeinsam mit allen KfD-Gruppen und Frauen aus der Evangelischen Kirchengemeinde vorbereitet und ab 18 Uhr in der Lukaskirche in Holzbüttgen gefeiert. In den Jahren zuvor hatten die Kaarster St. Martinus-Gemeinde und die Gemeinden aus Vorst, Büttgen und Holzbüttgen jeweils einen eigenen Gottesdienst zum Weltgebetstag vorbereitet.