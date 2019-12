Entscheidung in Kaarst : Weiterhin 200 Unterschriften für Integrationsrat nötig

Entscheidung in Kaarst

Kaarst In der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen steht, dass eine Gemeinde verpflichtet ist, einen Integrationsrat zu bilden, wenn mindestens 5000 ausländische Einwohner ihren Hauptsitz dort haben.

In Kaarst sind 4438 ausländische Einwohner gemeldet – so der Stand vom 31. Oktober dieses Jahres. Um einen Integrationsrat zu bilden, müssen in Kaarst 200 Wahlberechtigte ausländische Bürger diesen beantragen. Die Grünen wollten dieses Verfahren nun durch einen Ratsbeschluss für die Wahlperiode 2020 ändern und einen Integrationsrat auch ohne die notwendigen Unterschriften einführen.