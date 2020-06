Kaarster Sportvereine : Sportstätten bleiben in den Ferien geöffnet

Axel Volker, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, bei der Sportlerehrung. (Archivfoto) Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Die Sportstätten und Sporthallen in Kaarst bleiben in diesem Jahr auch in den Sommerferien geöffnet. Das teilte die Stadt Kaarst am Montag mit.

Den Sportclubs und Vereinen soll so die Möglichkeit gegeben werden, nach der langen Zwangspause den Trainingsbetrieb auch in den Ferien fortzusetzen. „Uns ist wichtig, dass der Kaarster Sport nicht sofort wieder pausieren muss. Deshalb wollen wir die Sportstätten und -hallen nach dieser langen Pause offen halten“, erklärt Michael Wilms, Bereichsleiter für Schule und Sport in der Stadt Kaarst: „Wir haben erlebt, wie sehr die sportbegeisterten Kaarster auf den Re-Start hin gefiebert haben. Deshalb freuen wir uns, in diesem Jahr auch im Sommer Trainingsmöglichkeiten für unsere Vereine anbieten zu können.“