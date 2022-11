Kaarster Sebastianus-Bruderschaft Schützen laden zu Weihnachtsmarkt im „Alten Dorf“

Rund um die Kirche Alt St. Martin wird es am Wochenende weihnachtlich: Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kaarst veranstaltet am 26. und 27. November zum 19. Mal ihren Weihnachtsmarkt. Auch diesmal wird die Kirchstraße wieder in den Markt mit einbezogen, die Besucher können sich also mitten im historischen Herzen von Kaarst auf viele weihnachtliche Angebote freuen.