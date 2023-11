Startschuss im Alten Dorf Weihnachtsmarkt-Saison in Kaarst beginnt am ersten Advent

Bereits am kommenden Freitag, 17. November, werden in Nordrhein-Westfalen die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet. In Remscheid, Ratingen und am Centro in Oberhausen steigt dann wieder der Geruch von Glühwein und gebrannten Mandeln in die Nasen der Besucher. Die Kaarster Weihnachtsmarkt-Fans müssen sich aber noch zwei Wochen gedulden, dann steigt der erste Weihnachtsmarkt im Stadtgebiet. Dann aber geht es Schlag auf Schlag.