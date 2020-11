Aktion für bedürftige Kinder : Weihnachts-Wunschbaum steht in der Rathausgalerie

Die Weihnachts-Wunschbaumaktion in Kaarst findet zum zwölften Mal statt. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Kaarst in Zusammenarbeite mit der Familie Gaspers aus Holzbüttgen wieder eine Weihnachts-Wunschbaumaktion für bedürftige Kinder an. Wegen der Corona-Pandemie wird diese allerdings anders als in den vergangenen Jahren durchgeführt.

Der diesjährige Wunschbaum wird nicht wie gewohnt im Rathaus stehen, sondern in der angrenzenden Rathausgalerie platziert sein. Der Zugang zum Wunschbaum wird nur an bestimmten Tagen möglich sein. Genauere Informationen zum Ablauf, zur Wunschzettelausgabe und zur Geschenkübergabe wird die Stadt nach eigenen Angaben noch bekanntgegeben.

Die neue Bürgermeisterin Ursula Baum betont den hohen Wert der gemeinnützigen Aktion: „Trotz aller Änderungen ist die Wunschbaumaktion eine tolle Möglichkeit, bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu machen. Ich freue mich daher, dass ein Weg gefunden wurde, sie auch in diesem Jahr zu realisieren. Vielen Dank an Familie Gaspers.“ Auch Georg Gaspers, gemeinsam mit seiner Familie seit vielen Jahren für die Aktion verantwortlich, zeigt sich zuversichtlich: „Wir lassen uns auch von Corona nicht von der Durchführung unserer Herzensangelegenheit abhalten.“

Sigrid Hecker, zuständig für die Unterstützung des Ehrenamts bei der Stadt Kaarst, setzt auf das Verständnis der Bürger: „Leider wird Corona uns durch die Weihnachtszeit begleiten. Das wirkt sich auch auf die Wunschbaumaktion aus“, sagt sie. Hecker hofft allerdings, dass die Kaarster Bürger sich durch die Corona-Pandemie nicht hindern lassen, viele Geschenke unter den Baum zu legen oder an die Äste zu hängen. „Es wäre aber schön, wenn die Spendenbereitschaft darunter nicht leidet und jeder Wunsch erfüllt wird“, sagt Hecker.

Bereits zum zwölften Mal findet gemeinsame Aktion der Stadt und der Familie Gaspers statt. Im vergangenen Jahr hingen 200 Wunschkarten an den Zweigen der Nordmanntanne.

(NGZ)