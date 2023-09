Fertigstellung im Mai 2024 geplant Stadtrat macht Weg für neue Brücke im Stadtpark Kaarst frei

Auch in der Bevölkerung wird das Brückenthema emotional diskutiert, wie die Kommentare unter dem Facebook-Post der Stadt Kaarst zu dem Beschluss des Stadtrates zeigen. Die Reaktionen sprühen vor Ironie, Sarkasmus und Unverständnis über die Entscheidung für den Neubau. So schreibt Werner Kindsmüller (SPD): „25.000 Euro sind im nächsten Haushalt für Klimaschutz eingeplant. Mehr als das zehnfache wird nun für eine unsinnige Brücke ausgegeben. Welch ein Irrsinn.“ Paul Bückert spielt auf den Vorschlag der Verwaltung zur Umsetzung der Geschwisterkindregelung an, um den Haushalt 2024 zu entlasten: „Diese Brücke wird von Eltern mit Kindern bezahlt, denn die Betreuungskosten sollen um genau diesen Betrag steigen. Ein Weg hätte gereicht.“ Pierre Orgas schlägt in die gleiche Kerbe: „Schon seltsam, dass Geld für solch unnötige Dinge vorhanden ist und Familien zur Kasse gebeten werden sollen.“