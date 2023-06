Nachwuchs-Politiker in Kaarst Wechsel an der Spitze des Jugendparlaments

Ein weiteres großes Thema: Es wird darum gehen, „Schule an vielen Ecken anders zu machen“. „Wir schlagen auf jeden Fall in Kaarst auf, am liebsten aber gemeinsam mit dem Jugendparlament“, kündigte Mundrock-Muhs an. Symbol wird eine kleine Draisine sein, ein Schienenfahrzeug, das in beide Richtungen fahren kann, wo es kein Vorne oder Hinten gibt. Das Jugendparlament wird entscheiden, ob eine Zusammenarbeit angestrebt werden soll. Einige Mitglieder des Jugendparlaments hatten am „Workshop unter Palmen“ in Herne teilgenommen – und neue Kontakte geknüpft, unter anderem mit dem Jugendrat in Düsseldorf. Das Jugendparlament tagt wieder am 21. August.