„Herzwochen“ in Kaarst Was tun gegen den Herztod?

„Herzkrank? Schütze Dich vor dem Herzstillstand“: Das ist das Thema der Herzwochen 2023/24 der Deutschen Herzstiftung. Und rund 100 Zuhörer waren am Dienstag der Einladung in das Albert-Einstein-Forum gefolgt, um sich in zwei Stunden die Kurzvorträge von fünf Medizinern anzuhören und anschließend ausgiebig Fragen zu stellen. Als Schirmherrin sprang Bürgermeisterin Ursula Baum sportlich mit Turnschuhen auf die Bühne. Sie nahm bereits am Anfang eine wichtige Quintessenz des Abends vorweg: Die Kenntnisse in Erster-Hilfe regelmäßig auffrischen. Die Bürgermeisterin geht mit gutem Beispiel voran; sie macht alle zwei Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs. Denn einer bewusstlosen Person sollte sofort geholfen werden.