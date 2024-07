Kaarster Heinz Kampermann engagiert sich im Ruhestand “Zeit ist endlich, man sollte sie nicht verschwenden“

Heinz Kampermann ist in Kaarst bekannt wie ein bunter Hund. Eine Zeit lang war er stellvertretender Bürgermeister der Stadt Kaarst – und obwohl der ehemalige Direktor der Düsseldorfer Thomas-Edison-Realschule schon seit sieben Jahren im Ruhestand ist, bleibt er weiter aktiv. Seit dem 5. Januar 2023 unterstützt er zweimal in der Woche unter anderem die Tafel in Vorst ehrenamtlich. Vor Ort sorgt er dafür, dass die hilfebedürftigen Personen ausreichend Lebensmittel erhalten und die Waren gerecht verteilt werden. Dabei ist es ihm wichtig, dass vor Ort eine entspannte Atmosphäre herrscht und sich alle wohl fühlen. ,,Bevor ich eine Tätigkeit beginne überlege ich mir immer, ob diese Aufgabe es mir wert ist, meine Zeit dort hinein zu investieren. Zeit ist endlich, man sollte sie nicht verschwenden", erzählt der Rentner. Und so engagiert er sich auch weiterhin. Leidenschaftlich ist er beispielsweise als Stadtführer in Köln unterwegs. Mit rund zwanzig Personen der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) ist er zuletzt nach Köln gefahren, um ihnen „seine Stadt“ einmal aus einem anderen Blickwinkel zu zeigen. „Natürlich auch ehrenamtlich, einfach weil es Spaß macht“, erzählt er. Bewusst habe er sich dabei für eine gemeinsame Zugfahrt entschieden, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Gemeinschaft sei etwas, was ihm sehr wichtig sei. Vor Ort habe er die Gruppe der KKV vom Triangel Tower zu Fuß über die Hohenzollern Brücke gebracht, um dann den Dom noch einmal aus einer anderen Perspektive zu erklären. Viele Besucher der Gruppe seien so begeistert von der Führung gewesen, dass sie ihn gleich gebeten hätten, eine weitere anzubieten. ,,Beim nächsten Mal geht es dann zum Melaten Friedhof", erklärt Kampermann.