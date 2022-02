Wegekreuze und Bildstöcke in Kaarst : Was das Girmeskreuz und das Türkenkreuz verbindet

Kaarst Zwar stehen die beiden Wegekreuze recht weit voneinander entfernt, doch haben das Girmeskreuz an der Girmeskreuzstraße und das Türkenkreuz im Bereich der Alten Heerstraße/Eichendorffstraße etwas gemeinsam: Sie stehen am Verlauf der Nebenroute der römischen Heer- und späteren Handelsstraße von Neuss nach Venlo.

Dazu zählt auch der Bildstock am Dreeskamp.Das Girmeskreuz stand bis vor wenigen Jahren noch unter zwei Roßkastanien. Die Bäume dienten als Schutz. Doch nachdem sie von einer verbreiteten Kastanien-Krankheit geschwächt wurden und in der ersten Dekade dieses Jahrhunderts bereits einige Sturmschäden aushalten mussten, wurden sie zerlegt.

Das Girmeskreuz wurde mehrfach wieder instand gesetzt. Foto: Josef Johnen

Das Kreuz mit Korpus besteht aus schwarzen Marmorblöcken. Das deutet darauf hin, dass das Kreuz früher womöglich als Grabkreuz diente. Der starke Efeu-Bewuchs verdeckt die Beschriftung an der Vorderseite sowie die Kerzennische. Bis in die 1970er Jahre stand an gleicher Stelle ein hohes Steinkreuz, das von Eisenstangen gesichert wurde. Das Girmeskreuz zählt zu den alten Feldkreuzen in der Ackerflur, an denen früher zu Christi Himmelfahrt mit Flur-Prozessionen für eine gute Ernte und den Schutz vor schlechtem Wetter gebetet wurde. Ende der 1990er Jahre musste das Kreuz nach Schäden durch Vandalismus mehrfach wieder instand gesetzt werden.

Der Standort des Türkenkreuzes im Bereich der Alten Heerstraße/Eichendorffstraße ist seit mehr als 150 Jahren belegt. Die aktuelle Kreuzstele stammt von 1916. In Dokumenten von 1782 wird berichtet, dass an gleicher Stelle ein Bildstock gestanden haben soll, der dem Bildstock am heutigen Dreeskamp geähnelt habe. Der Name des Kreuzes stammt von einem Hof der Familie Türken ab, die damals das Gelände bewirtschaftet hat, auf dem das Kreuz gestanden haben soll. Diese Familie pflegte das Kreuz. Der Name hat demnach nichts mit einer Volkszugehörigkeit zu tun, sondern wurde nach einer Familie benannt.