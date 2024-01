Sicherheit im Straßenverkehr Verkehrswacht verteilt Warnwesten an Erstklässler

Die dunkle Jahreszeit birgt vor allem für Kinder viele Gefahren im Straßenverkehr. Die Verkehrswacht des Rhein-Kreises Neuss hat deswegen nun alle Schulanfänger im Rhein-Kreis Neuss wie bereits im vergangenen Jahr mit Warnwesten ausgestattet. Auch die 436 Erstklässler in Kaarst sollen mit der knallgelben Weste nun sichtbarer im Straßenverkehr werden. Stephan Vetten und Klaus Schirm von der Verkehrswacht im Kreis haben die Warnwesten an Bürgermeisterin Ursula Baum sowie an Michael Wilms, Bereichsleiter Schule und Sport, überreicht.