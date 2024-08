Nachwuchs-Politiker in Kaarst Wahl des Jugendparlaments auf November verschoben

Wahlberechtigt sind alle Schüler ab Klasse 5, die in Kaarst wohnen – auch wenn sie eine Schule in Neuss oder einer anderen Stadt besuchen. Die Kandidaten für das Parlament müssen ihren Wohnsitz in Kaarst haben. „Aus dem aktuellen Gremium werden sich einige Jugendliche zur Wiederwahl stellen, andere hören aufgrund der veränderten Lebensumstände wie Studium auf“, erklärt Bläser. Dass einige Jugendliche weitermachen wollen, empfindet Bläser als positiv, „gleichzeitig eröffnet es aber neuen Bewerbern die Chance, mitzuwirken“, sagt sie.