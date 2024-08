Neue Wählergemeinschaft für Kaarst gegründet „Kaarst ein bisschen freundlicher machen“

Die neue Wählergemeinschaft versteht sich als Bürgerbewegung. Sie verfolge eine anderen Politikansatz, so Korzeniewsky. „Wir in 41564“ will nicht rechts oder links sein, die Ziele sollen nicht aus dem eigenen Kreis kommen, sondern aus der Bürgerschaft. Man will mit den Bürgern ins Gespräch kommen, vor allem mit denen, die in den Parteien und der Verwaltung keine Ansprechpartner finden. Einmal im Monat will man auf dem Wochenmarkt am Samstag präsent sein.