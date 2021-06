Veranstaltungsreihe auf dem Tuppenhof : Vorverkauf für 3k*-Sommer-Spezial gut angelaufen

Vorst Nach dem ersten Vorverkaufs-Wochenende sind bereits die Hälfte aller Karten für das 3k*-Sommer-Spezial im Tuppenhof in Vorst vergriffen.

Das Konzert mit der Kaarster Kultband „In Between“ am 25. Juni ist bereits ausverkauft, und für die Auftaktveranstaltungen von Manes Meckenstock am 11. Juni und Hennes Bender am 12. Juni gibt es nur noch wenige Restkarten. Das zweite Wochenende bestreiten Barbara Ruscher am 18. Juni und Quichotte am 20. Juni.