Vier Vorstellungen im Tuppenhof Dritte Auflage des Kabarett-Sommerspezials

Musikalisch wird es am 30. Juni mit „Katie & The Swing Aces“. Wer die Augen schließt, kann sich in die 1920erJahre entführen lassen. Die charmante Sängerin und Entertainerin Kristina Kruttke alias Katie und die fantastischen Swing Asse bringen Stimmung auf den Tuppenhof. Den Abschluss des Sommerspezials bildet die „Kaarster-Stern-Mixshow“ am Samstag, 1. Juli. Die Gäste des Abends sind Michael Feindler, Pam Pengco und Tan Çağlar. Michael Feindler verspricht politisches Kabarett nach Versmaß. Seine Programme kommen scharf und feinfühlig, augenzwinkernd und doch melancholisch daher. Pam Pengco zählt seit dem TV-Auftritt beim Supertalent 2020 zu den bekanntesten Newcomern in Deutschland.