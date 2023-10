Probus Club Kaarst Die Frage, wo man seine letzte Ruhe finden möchte

Eine andere Möglichkeit ist ein Platz in einem Kolumbarium – dort werden die Urnen überirdisch abgestellt. Wer in einem sogenannten Friedwald seine letzte Ruhestätte haben möchte, muss sich in Nachbarstädten umschauen, zum Beispiel in Büderich-Meererbusch, wo es einen Friedwald gibt. In Grevenbroich und Meerbusch gibt es die Möglichkeit, dass die Asche des Verstorbenen über einer Rasenfläche verstreut werden – die Angehörigen dürfen dabei sein. „Für mich wäre das nichts“, sagte der Bestatter. Er stellt sich vor, dass kurz nach Verstreuen der Asche der Rasen gemäht wird. „Dann doch lieber unter der Grasnarbe beerdigt werden“, lautet seine Devise. Nach der Verbrennung des Leichnams muss die Urnenbeisetzung binnen sechs Wochen erfolgen. Urnen und Särge dürfen „zweistöckig“ beigesetzt werden, es gibt Tiefengräber und Doppel-Tiefengräber für vier Särge respektive Doppel-Tiefengräber für Urnen.