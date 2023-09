Volkshochschule Kaarst Was tun gegen immer heißere Hitzeinseln in der Stadt

Die Hitzestufe Rot, wie es sie in Kaarst zum Teil gibt, wird hier als grenzwertig eingestuft, in Großstädten würde man sagen „geht ja noch“. Der Ist-Zustand ist also schon jetzt bedenklich. Die Lage wird sich aber weiter verschärfen. Alt sein und in der Dachgeschosswohnung in einer Großstadt leben: Diese Konstellation könnte zunehmend lebensgefährlich werden. Für eine Verbesserung gibt es viele gute Ideen. Die Besucher des höchst interessanten Vortrags erfuhren unter anderem, dass eine Verschattung von Plätzen helfen kann, das Springbrunnen mit einer Abkühlung der näheren Umgebung um sieben Grad mehr leisten können als ein Baum und dass helle Straßenbeläge und Pflasterungen von Gehwegen weit weniger Hitze abstrahlen. Asphalt kann mittags um die 50 Grad heiß werden, ein helles Pflaster nur 20 Grad, es hält aber die Wärme bis in die Nacht hinein.