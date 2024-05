Besuch im Phoenix-Shelter Vorsterin sorgt sich um rumänische Straßenhunde

Allein in der rumänischen Hauptstadt Bukarest laufen Schätzungen zufolge 65.000 Straßenhunde herum. Im ganzen Land liegt die Zahl bei rund sechs Millionen. Grund dafür ist die Städteflucht der Einheimischen: Vor rund 30 Jahren wurden in den Städten neue Wohnblocks gebaut, in die vor allem junge Menschen zogen. Doch dort war kein Platz für Hunde, sodass viele ausgesetzt wurden und sich unkontrolliert vermehren konnten. Die Vorsterin Isabelle Schmidt ist engagierte Tierschützerin und war für den Verein „Einfach Tierschutz e.V.“ vom 14. bis zum 20. April eine Woche in Rumänien, um den Straßenhunden zu helfen.