Diskussion in Vorst Senioren klagen über Ortsentwicklungskonzept

Ein anderer Rentner beklagt sich über geflickte Straßen im Ortsteil, die so unprofessionell wieder hergestellt worden seien, dass sie mit einem Dreirad kaum befahrbar seien. Ein weiteres Problem, das allen Senioren auf dem Herzen lag, war die Parksituation in Vorst. Viele Autos würden die Straßen blockieren, statt sich auf ihre Stellplätze zu stellen oder in ihren Garagen zu parken. Das sei gerade für die Senioren und die Schulkinder, die oft längere Wege alleine zurücklegen müssen, sehr gefährlich. Als Autofahrer sehe man kaum, dass sich hinter den parkenden Autos Kinder befinden. Gerade im Bereich Antoniusstraße, Schiefbahnerstraße und Kleinenbroicher Straße sei es kaum noch zumutbar, dass sich die Kinder dort alleine fortbewegen.