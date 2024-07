Passende Stammzellenspende Vorster Schützenkönig ist potenzieller Lebensretter

Dass der Ur-Vorster überhaupt in der Spenderdatei enthalten ist, hat mit einem Bekannten zu tun, der im Jahre 2012 an Leukämie erkrankt war. Er war dringend auf einen Stammzellenspender angewiesen und Johannes Kuller ließ sich typisieren. Die Stammzellen stimmten nicht mit denen seines Bekannten überein. Das ist kein Wunder, eine Art Wunder ist es dagegen, wenn die Stammzellen tatsächlich übereinstimmen. Für den Bekannten sollte es einen Spender in Bayern geben. „Meinem Bekannten geht es heute gut, er ist das blühende Leben“, sagt Kuller.