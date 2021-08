Kleines Programm geplant : Vorster Schützenfest erneut wegen Corona abgesagt

Vorst Auch wenn mittlerweile Veranstaltungen wie die Kirmes in Neuss stattfinden können, sagt die Vorster Schützenbrüderschaft ihr Fest ab. Zu hoch sei die Gefahr der Ansteckung im geschlossenen Zelt. Es soll aber zumindest kleinere Programmpunkte geben.

Die Vorster Sankt Eustachius-Schützenbruderschaft hat das Volks- und Heimatfest am zweiten Septemberwochenende abgesagt. Grund ist die anhaltende Corona-Pandemie. Die Bruderschaft teilte den Mitgliedern die Absage in einem Brief mit. „Wieder verbietet uns die Vernunft, wonach das Herz sich so sehr sehnt. Gesundheit und Schutz unserer Mitglieder und Gäste stehen an erster Stelle“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. „Anhand der Infektionsentwicklung sehen wir, dass es nicht an der Zeit ist, eine Großveranstaltung mit rund 2500 Menschen durchzuführen“, erklärt Brudermeister Thomas Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion: „Es tut uns sehr leid, aber es ist die einzig richtige Entscheidung.“ Zwar ist in Neuss seit Freitag eine Pop-Up-Kirmes aufgebaut, doch vergleichbar mit dem Fest in Vorst sei das nicht. „In Neuss findet es auf einer Freifläche statt, da sind die Menschen nicht abends gemeinsam in einem Zelt. Unser Schützenfest lebt aber genau von diesen Abendveranstaltungen im Festzelt“, erklärt Schröder weiter. Dennoch wird die Vorster Bruderschaft nicht komplett auf das Brauchtum verzichten. Am Schützenfestsamstag (11. September) wird das Wochenende entsprechend der dann geltenden Corona-Bestimmungen um 14 Uhr mit Böllerschüssen und Glockengeläut eingeleitet. Im Anschluss wird ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchenvorplatz gefeiert. Danach gehen die Teilnehmer gemeinsam zum Friedhof und legen in Gedenken an die Verstorbenen einen Kranz nieder. Um ein wenig Schützenfeststimmung zu verbreiten, soll ab 15.30 Uhr für rund zwei Stunden ein musikalischer Gruß durch das Dorf gesendet werden. Eine Musikkapelle wird dazu an verschiedenen Stellen in Vorst halten und für die Bürger spielen. Am Sonntag (12. September) wird um 9 Uhr erneut auf dem Kirchvorplatz ein Gottesdienst gefeiert. Wer mag, kann in Uniform teilnehmen. Für die Teilnahme ist ein negativer Corona-Test Pflicht. Züge, die privat zusammenkommen, werden ausdrücklich gebeten, ebenfalls einen Corona-Test zu machen. „Wir hoffen, dass sich viele Menschen impfen lassen und wir dann im Januar wieder gemeinsam unseren Schützenball feiern können“, sagt Schröder.