Im Alter von 93 Jahren verstorben Vorster Schützen trauern um Ehrenmitglied Heinrich Schroers

Ganz von der Fahne trennen konnte er sich aber nicht, denn bis ins hohe Alter war es für Schroers ehrenvolle Pflicht, seine verstorbenen Schützenbrüder auf ihrem letzten Weg mit der Regimentsfahne zu begleiten. „Mit seiner Disziplin, seinem Pflichtbewusstsein und seiner offenen und herzlichen Art war Heinrich über die Generationen hinaus bekannt und beliebt und für viele Schützen ein Vorbild“, heißt es in einem Nachruf der Vorster Bruderschaft. Seine Schützenlaufbahn krönte er im Schützenjahr 1991/92, als er als Heinrich XII. gemeinsam mit seiner Frau Gertrud als Schützenkönigspaar in Vorst regierte. Mit seiner Gertrud feierte er 2020 die Gnadenhochzeit (70 Jahre). Gertrud verstarb am 1. März, wenige Tage vor ihrem Mann.