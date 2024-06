Große Feier zum 30. Geburtstag Vorster Kita verwandelt sich in einen Jahrmarkt

Bei schönsten Sonnenschein haben am Samstagmittag viele Hundert Besucher mit dem gesamten Team der Kindertagesstätte Thüringenstraße in Vorst den 30. Geburtstag der Einrichtung gefeiert. Der gesamte Kindergarten hatten sich pünktlich zu seinem Ehrentag in einen großen Jahrmarkt verwandelt. In der ursprünglichen Turnhalle wurde eine dunkle, gruselige Geisterbahn installiert, auf dem Außengelände wartete neben dem klassischen Entchen angeln und dem Ringe werfen, auch noch die Wahrsagerin „Ela“ (Erzieherin Michaela Lohr) mit ihrer Glaskugel auf die kleinen und großen Besucher. Natürlich wurden nur die wunder- schönsten Dinge prophezeit.