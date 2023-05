Kita St. Antonius Vorster Kita-Kinder schnuppern Zirkusluft

„Der Förderverein hat einen Wunsch von mir erhört“: Klaudia Hofmann, Leiterin der Kindertagesstätte St. Antonius, war am Samstag total happy. Das lag an dem Zirkuszelt, in dem rund 60 Kinder für einen Auftritt fit gemacht worden sind. Das Erlernte wurde am Samstagvormittag präsentiert. Klaudia Hofmann, die in absehbarer Zeit in Rente gehen wird, war auch in die Vorstellung mit eingebunden: Sie vertraute mit ausgestreckten Armen einem zum Glück sehr treffsicheren Messerwerfer. Die Auftritte der Kinder waren da wesentlich weniger spektakulär. Aber für die Kleinen war der Auftritt vor Eltern und Geschwistern schon eine Herausforderung – eine, der nicht alle gewachsen waren.