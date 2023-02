Aufführungen an zwei Wochenenden Vorster Kirchenchor probt für Karnevalsmusical

Ab Ostern 2021 starteten die Akteure einen erneuten Versuch, die Geschichte mit Leben zu füllen, unterstützt von allen Chormitgliedern, um passende Lieder zu finden. Und mit Hilfe von Musikschulleiter Mark Koll, der seit 20 Jahren die Aufführungen begleitet. Sabine Hauer-Graupner und Harald Hauer schrieben sieben Monate lang am Drehbuch. Im Oktober 2022 fanden die ersten Proben statt: „Seit Anfang Dezember proben wir intensiv – das Schauspiel im Pfarrzentrum Vorst, die Lieder in der Musikschule von Mark Koll“, berichtet die zweite Chorvorsitzende Hildegard Herz. 19 Rollen werden von den 38 Chormitgliedern übernommen: „Das wird vorher genau festgelegt, denn wir möchten möglichst viele Leute auf der Bühne haben und Hauptrollen vermeiden“, erklärt Bousch. Die Besetzungen waren wie immer kein Problem. Auch viele jüngere Chormitglieder machten mit, denn die Musical-Aufführungen ziehen gerade sie an. Im übrigen ist die Chorgemeinschaft bemerkenswert gut durch die Pandemie gekommen: „Wir haben sogar zwei Neuzugänge“, sagt Bousch stolz: beste Voraussetzungen für das 150-jährige Bestehen des Chores im September.