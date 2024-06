600 Kilometer mit dem Rennrad Vorster erreicht Kopenhagen „erschöpft, aber glücklich“

Denn der Start am Mittwoch verzögerte sich, der Tross ist zwei Stunden später als geplant losgefahren – Schuld was das schlechte Wetter in Münster. „Dieser Verzug hat uns über die komplette Tour begleitet“, schildert der Vorster. Hinzu kam noch, dass die Fahrer nach 50 Kilometern bereits zwei Pannen hatten. „Die Tour ging alles andere als gut los, am Ende ging es aber“, so Frank. Die Pausen zwischendurch waren länger als geplant, „weil wir es nicht hinbekommen haben, uns ordentlich zu verpflegen“, so der Sportler. Die für 11 Uhr gebuchte Fähre wurde verpasst, stattdessen setzte die Gruppe erst um 17.30 Uhr über.