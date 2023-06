Veranstaltung „Schützenfest für Anfänger“ Ein Schütze gibt 335 Euro für Essen und Trinken aus

In zwei Jahren feiern die Kaarster St. Sebastianer ihr 575-jähriges Jubiläum. Offenbar ist es ihnen gelungen, Tradition und Moderne zu verbinden. Die Zahl der Schützen ist in letzter Zeit sogar gestiegen. Am Schützenfest nächste Woche werden zwei junge Züge erstmals mitmarschieren, die „Zylinderköpp“ und – aus den Reihen der Crash Eagles – „Adler Sturzpflug“. Im Pfarrzentrum ging es jetzt um den Facettenreichtum des Schützenwesens. Die Veranstaltung „Schützenfest für Anfänger“ war sehr gut besucht.