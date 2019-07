Brauchtum in Kaarst : Vorst stellt die Weichen für das Schützenfest

Vorst Gute Nachrichten bei der 1. Generalversammlung: Die Bruderschaft hat jetzt erstmals die Marke von 800 Mitgliedern geknackt.

Der stellvertretende Brudermeister war beim Vorstandsschießen König des Vorstands geworden, Karin Dicks ist Königin des Vorstands. Der Festplatz zum Schützenfest dürfte den Besuchern bekannt vorkommen: „Er wird im Wesentlichen so aussehen wie im letzten Jahr“, kündigte Franz Geers an. Was es so noch nicht gab: „Wir haben jetzt auch eine Cocktailbar.“