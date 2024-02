Maßnahme in Kaarst-Vorst Ortsdurchfahrt bekommt neue Fahrbahndecke

Der erste Bauabschnitt verläuft von der Kreuzung Rottes/K 4 bis zur Kreuzung Schiefbahner Straße/Wattmannstraße/K 4. Der zweite Bauabschnitt beginnt kurz hinter der Niedersachsenstraße (Zufahrt St.-Eustachius-Platz) und endet am Ortsausgang hinter der katholischen Grundschule. Der dritte Bauabschnitt befindet sich auf der Antoniusstraße zwischen den Kreuzungen Am Holzbüttger Haus/K 4 und Am Duffes Pohl/K 4. Die vorbereitenden Arbeiten erfolgen halbseitig.