Auftritt in Kaarst-Vorst : Jürgen Becker setzt Schlusspunkt unter den Open-Air-Sommer

Kaarst-Vorst Der Kabarettist überzeugte die Zuschauer auf dem Tuppenhof in Vorst unter anderem mit unterhaltsamen Zukunftsprognosen – es gab allerdings ein Manko.

Ein anderes Thema: Die Digitalisierung. Als Kennwort für den PC empfahl der Kölner „Flönz“: „Da kommt kein international agierender Hacker drauf.“ Becker prophezeite ein extrem schnelles Internet: „Da sieht man die Tore schon, bevor sie geschossen wurden.“ Der Kapitalismus krieche in jede Ritze: Für Jürgen Becker ist das ein Gräuel. Dem setzt er den Wunsch nach mehr Sozialismus entgegen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der hohen Mieten. Billige Wohnungen in besten Lagen, keine gierigen Konzerne, all das habe es ja schon mal gegeben in Deutschland, genauer gesagt in der DDR. Funktioniert hat das alles nicht. Scheint Jürgen Becker aber egal. Vieles, was er sagte, ist sachlich einfach falsch, ideologisch motiviert.