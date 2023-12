Advent auf dem Tuppenhof in Vorst Die heimelige Alternative

Reiner Strauß bot Pashmina-Schals in allen erdenklichen Farben für vergleichsweise kleines Geld an. Er spricht für die Nepalhilfe Kaarst und erzählte eine märchenhafte Geschichte, die bestens in die Vorweihnachtszeit passt: Das ehemalige Patenkind Namrata Lamichhane (23) wird demnächst ihr Studium beenden und dann Augenärztin sein. „Der Erlös hier geht eins zu seins an unsere derzeit 85 Patenkinder.“